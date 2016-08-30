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Вторник,
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Путин впервые встретится с новым британским премьером Терезой Мэй

Контакт состоится 4 сентября на полях саммита «двадцатки», который пройдет в Китае

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что глава России Владимир Путин на полях саммита «двадцатки» в китайском Ханчжоу 4 сентября впервые лично встретится с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

«Мы придаем этому контакту большое значение, поскольку знаем, что будет дан все-таки какой-то импульс развитию хотя бы необходимых, практических контактов двух сторон», — отметил Ушаков.

Он напомнил, что 9 августа у Путина состоялся первый телефонный разговор с Терезой Мэй, в ходе которого президент лично поздравил ее с назначением на этот пост. 

Тогда Путин и Мэй условились активизировать совместную работу по ряду направлений, в частности наладить диалог по линии спецслужб, занимающихся проблематикой обеспечения авиабезопасности.

Кроме того, при обсуждении актуальных вопросов российско-британских отношений с обеих сторон была выражена неудовлетворенность нынешними параметрами сотрудничества как в политической, так и в торгово-экономической сфере.

Напомним, 11 июля новым главой кабмина Великобритании стала бывший министр внутренних дел королевства Тереза Мэй, которая досрочно победила на выборах главы Консервативной партии. Она заявила, что намерена продолжить курс своего предшественника Кэмерона на объединение страны и восстановление социальной справедливости.

Как ранее сообщали «Известия», на саммите «двадцатки», который состоится в китайском Ханчжоу 4–5 сентября, предполагается проведение ряда других двусторонних контактов Владимира Путина с главами государств и правительств стран — участниц форума. В частности, президент России встретится со своим американским коллегой Бараком Обамой.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Путин впервые встретится с новым британским премьером Терезой Мэй

Контакт состоится 4 сентября на полях саммита «двадцатки», который пройдет в Китае

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