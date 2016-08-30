Путин проведет марафон международных встреч

В китайском Ханчжоу и Владивостоке в рамках саммита «большой двадцатки» и Восточного экономического форума президент России Владимир Путин проведет переговоры с главами Японии, Республики Корея, Аргентины, Турции, Бразилии, Индии, ЮАР, Китая, Франции, Германии, Великобритании, Египта и Саудовской Аравии.

2 сентября во Владивостоке состоятся переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Это уже второй визит главы японского правительства в Россию в этом году. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что давно запланированный визит Владимира Путина в Японию состоится в декабре 2016 года.



Утром 3 сентября лидеры России, Южной Кореи и Японии вместе откроют крупнейший океанариум, а затем примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. После чего Владимир Путин и лидер Республики Корея Пак Кын Хе проведут отдельные переговоры. В этот же день российский лидер перелетит в Китай, где сначала встретится с новым президентом Аргентины Маурисио Макри, а потом с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Утром 4 сентября, до открытия саммита «большой двадцатки», состоится традиционная встреча лидеров группы БРИКС, которая объединяет Россию, Китай, Бразилию, Индию и Южноафриканскую Республику. После этого состоятся полноценные переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. До церемонии открытия G-20 российский президент проведет встречу с новым премьером Великобритании Терезой Мэй. Юрий Ушаков отметил, что в последнее время российско-британские контакты были крайне ограничены.

За два дня саммита состоится пять рабочих заседаний. Между первым и вторым Владимир Путин планирует пообщаться с заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом, главная тема — сирийское урегулирование. Вечером состоится прием в честь гостей саммита и прогулка на теплоходе, после которой Владимир Путин встретится с президентом Франции Франсуа Олландом.



На следующий день российский лидер проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Юрий Ушаков сообщил, что на обоих встречах будет обсуждаться украинский кризис. Изначально президент Украины Петр Порошенко предлагал в Китае встретиться в «нормандском формате». Но после попыток украинских диверсионных групп проникнуть на территорию Крыма Владимир Путин дал понять, что в таких условиях украинская сторона не может принимать участие в переговорах.

Пятое рабочее заседание «двадцатки» будет посвящено борьбе с терроризмом и миграционному кризису. Уже после него Владимир Путин встретится с главой Египта Фаттахом Ас-Сиси. В конце своего визита в Китай российский лидер проведет пресс-конференцию для представителей СМИ.

Юрий Ушаков отметил, что отдельные переговоры с президентом США Бараком Обамой не обсуждались, но нельзя исключать, что лидеры двух стран сами проведут неформальную встречу, как уже было на различных мероприятиях.