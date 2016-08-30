Ушаков не исключил встречи Путина и Обамы на саммите G20

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Барака Обамы на саммите G20 официально не согласована, однако не исключена. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Что касается какого-то контакта с Обамой, то я могу сказать, что официальная встреча не согласовывалась. Об этом Дмитрий Сергеевич Песков уже говорил. Но мы, конечно, не исключаем, что в ходе мероприятий саммита 20 и Путин, и президент Обама найдут время для какого-то рабочего контакта, что часто происходило в ходе международных мероприятий, в которых принимали участие», — сказал он.

Как ранее сообщали «Известия», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о встрече Владимира Путина и Барака Обамы в КНР. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия и США еще далеки от реального сотрудничества по сирийскому вопросу и Москва сожалеет об этом.



Напомним, саммит G20 пройдет 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу, основной темой мероприятия заявлено «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».

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