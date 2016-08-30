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Вторник,
30 августа
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Третьи Google-чтения посвятят Михаилу Булгакову

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Проект будет реализован с использованием хромакея и технологии видео «360 градусов»

Третьи Google-чтения под названием «Мастер и Маргарита. Я там был» пройдут 11 и 12 ноября в крупных городах России, а также в Израиле. Данная совместная работа «Мосфильма» и компании Google приурочена к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова и 50-летию первого издания его романа.

«Это одна из самых читаемых и популярных книг писателя», — прокомментировала выбор произведения куратор проекта Фекла Толстая.

Чтения пройдут с использованием хромакея и технологии видео с охватом 360 градусов. У зрителя появится возможность оказаться в центре одной из ключевых сцен романа — на балу у сатаны.

«Мы хотим показать, что переместиться в мир Булгакова с помощью современных технологий можно из любой точки планеты, вне зависимости от того, где чтецы находятся, кто они. И при этом создать ощущение того, что тем не менее всё это происходит в одном пространстве — в булгаковском мире», — заявил ТАСС главный режиссер онлайн-чтений Андрей Болтенко. 

Кастинга для чтецов открыт на сайте чтений и продлится до 5 октября.

Первые Google-чтения прошли в 2014 году. Интернет-версия «Живого издания» романа «Анна Каренина» по произведению Льва Толстого попала в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самая большая аудитория читательского марафона в интернете». В 2015 году был осуществлен проект «Чехов жив» совместно с МХТ им А.П. Чехова.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Третьи Google-чтения посвятят Михаилу Булгакову

Проект будет реализован с использованием хромакея и технологии видео «360 градусов»

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