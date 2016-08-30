Путин поздравил главу Киргизии Атамбаева с Днем независимости

Президент РФ выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодных связей между нашими странами
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева и народ этой страны с Днем независимости и выразил уверенность, что и в дальнейшем будет наращиваться весь комплекс взаимовыгодных связей.
В поздравительной телеграмме Путин отметил высокий уровень российско-киргизских отношений, опирающихся на давние традиции дружбы.
«Активно развивается двустороннее сотрудничество в различных областях, хорошую отдачу дает координация усилий наших стран в решении актуальных региональных проблем в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ и других международных структур», — говорится в послании, опубликованном пресс-службой президента Киргизии.
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