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Путин поздравил главу Киргизии Атамбаева с Днем независимости

Президент РФ выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодных связей между нашими странами

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева и народ этой страны с Днем независимости и выразил уверенность, что и в дальнейшем будет наращиваться весь комплекс взаимовыгодных связей.

В поздравительной телеграмме Путин отметил высокий уровень российско-киргизских отношений, опирающихся на давние традиции дружбы.

«Активно развивается двустороннее сотрудничество в различных областях, хорошую отдачу дает координация усилий наших стран в решении актуальных региональных проблем в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ и других международных структур», — говорится в послании, опубликованном пресс-службой президента Киргизии.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Путин поздравил главу Киргизии Атамбаева с Днем независимости

Президент РФ выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодных связей между нашими странами

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