В Петрозаводске суд снял с выборов кандидатуры 39 членов «Яблока»

В Петрозаводске суд отменил регистрацию кандидатов партии «Яблоко» на выборы в горсовет, сообщил председатель республиканского отделения «Родины» Николай Тараканов.

Всего снято с выборов было 39 человек во главе с бывшим мэром столицы Карелии Галиной Ширшиной.

— Суд снял с выборов в городской совет Петрозаводска партию «Яблока» из-за неверно указанных данных об их кандидатах. Это формальные объективные основания, которые суд подтвердил, — приводит «РИА Новости» заявление Николая Тараканова.

По его словам, кандидаты неверно указали свои данные о среднем образовании. Председатель республиканского отделения «Родины» также сообщил, что недействительные данные были указаны и при регистрации на выборы в законодательное собрание республики.

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова заявила, что члены партии обжалуют это решение в Верховном суде Карелии. «Пока не оглашена мотивировочная часть решения городского суда, но по словам наших представителей, претензии были к оформлению документов кандидатов. Но все документы были приняты избиркомом, и в установленный законом срок замечаний избирком не предъявлял», — подчеркнула она.

Эмилия Слабунова также отметила, что кандидаты и юристы партии имеют большой опыт предвыборных кампаний и не могли допустить грубых ошибок при регистрации.

Выборы в новый созыв Петрозаводского городского совета пройдут 18 сентября.

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