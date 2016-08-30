Власти Ирландии и Apple обжалуют решение ЕК о доначислении налогов

Ирландские власти и американская корпорация Apple обжалуют решение Еврокомиссии (ЕК), постановившей, что технологический гигант получал в стране неоправданные налоговые льготы.

Ранее ЕК пришла к выводу, что Ирландия недополучила от Apple €13 млрд и должна вернуть их с процентами.

«Я решительно не согласен с решением Еврокомиссии. Я буду добиваться одобрения правительства, чтобы обжаловать его в европейских судах», — заявил министр финансов Ирландии Майкл Нунана.

Apple также подтвердила, что подаст апелляцию на решение ЕК.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕК потребует от Apple возместить налоги на сумму до $19 млрд.

По информации агентства, Еврокомиссия намерена заявить о том, что Ирландия оказывала производителю смартфонов iPhone незаконную поддержку путем предоставления благоприятных условий в обмен на создание рабочих мест в этой стране. Ожидается, что Дублин будет отрицать эти утверждения.



Напомним, что в начале августа Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против корпорации Apple из-за координации цен у реселлеров iPhone на рынке Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства.

