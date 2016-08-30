Памфилова: четыре партии нарушили требования федерального закона

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что четыре партии — «Коммунисты России», «Гражданская сила», ПАРНАС и «Яблоко» — не опубликовали в установленный срок свои предвыборные программы, тем самым нарушив требования Федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

Согласно закону, каждая партия, зарегистрировавшая федеральный список кандидатов, должна была до 28 августа разместить свою предвыборную программу в интернете и опубликовать ее в одном из общероссийских государственных печатных изданий.

Кроме того, партии обязаны предоставить в ЦИК копию публикации и сообщить адрес сайта, где размещена программа.

«На сегодняшний день требования закона не выполнили, к сожалению, четыре партии. Это значит, что ущемляются права избирателей, у которых нет возможности ознакомиться с их программой», — цитирует «РИА Новости» главу ЦИК.

