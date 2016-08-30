В США признали критическое отставание от России в освоении Арктики

Военные США заявили о серьезном превосходстве России в Арктике. Вашингтон не готов к освоению земель региона, таяние льдов в котором открывает доступ к залежам природных ресурсов, имея только два ледокола, в то время как у России сейчас их более 20. Об этом пишет американское издание Business Insider.



Таяние льдов в Арктике дает возможность получить доступ к 22% всех неразведанных мировых запасов нефти и природного газа, а также открывает новые транспортные маршруты. Россия оперативно использует новые возможности, обладая необходимым техническим оборудованием. Американское же присутствие в регионе незначительно.

Американский генерал Пол Сельва считает, что Соединенные Штаты критически отстают от России по уровню освоения Арктики, пишет сайт «Комсомольской правды».



«Мы не обладаем возможностью каким-либо материальным образом присутствовать в Арктике, и нам следует обратить на это особое внимание», — заявил Сельва.

По словам генерала, возможность вести наблюдение, понимать и управлять процессами изменений в Арктике лежит в сфере американских интересов, а также интересов всех граничащих с Арктикой стран, включая Россию.



«Я не уверен, что ледоколы являются решением, но они, возможно, являются частью решения этой проблемы», — заключил Сельва.

Напомним, ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Арктика должна стать пространством, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, закулисных соглашений и раздела сфер влияния.



Россия намерена сохранять приверженность мирному освоению Арктики при соблюдении своих национальных интересов и уважении интересов других стран, сказал Путин.



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