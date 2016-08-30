Фильмы, которые нам выбрали

Попечительский совет Фонда кино принял решение поддержать в прокате шесть отечественных картин. Именно этим лентам, по мнению представителей фонда, нужно придать рекламное ускорение — чтобы, появившись на экранах, они привлекли к себе наибольшее количество зрителей.

В списке оказались фильмы разных жанров — от комедии до военно-исторической драмы. В том числе и те, прокат которых намечен на вторую половину 2016 года, и даже те, чье путешествие по экранам уже стартовало.

К последним относится драма «Спарта» режиссера Николая Кудряшова, посвященная спортивным единоборствам, — история, как сказал «Известиям» исполнитель одной из главных ролей Владимир Епифанцев, «абсолютно киношная — вряд ли в жизни бойцы ведут себя таким образом, они не такие злобные и противные».

Возможно, излишняя «киношность» и помешала картине получить достойную кассу в первый — как правило, самый успешный — уикенд: при бюджете 130 млн фильм собрал всего 20 млн.

15 сентября в прокат выходит «Жених», который продюсировал Сергей Светлаков (он же сыграл и главную роль). Рекламная кампания этой комедии уже охватила все города страны, не хватает только роликов в прайм-тайм. Впрочем, если судить по высказываниям авторов, «Жених» и без особого продвижения нашел бы своего зрителя — уж больно доходчивы его шутки.

— Честно говоря, мы с режиссером Сашей Незлобиным уже можем сказать, какая шутка будет понятна в любом городе нашей страны человеку с любым достатком и в любом состоянии. Такие шутки в нашем фильме есть, — рассказал «Известиям» Сергей Светлаков.

А вот «Даме Пик», снятой мэтром отечественного кинематографа Павлом Лунгиным (в прокате с 17 ноября), всесторонняя поддержка не помешает. Зритель — даже если он поклонник авторского кино — любит то, что знает. Между тем главным достоинством своей картины режиссер считает оригинальность.

— Это глубоко личная оригинальная история, увидите. Это будет странно, совершенно не похоже на мои фильмы. Я всегда что-то пытаюсь придумать по-другому. Не признаю брендов — мне кажется, что это неправильно. Современный мир все-таки движется брендами, но у меня выходили «Остров», «Царь», «Такси-блюз» — и там я сам про себя что-то открывал. В этом фильме я пытаюсь смешивать жанры — оперу с триллером, — приоткрыл тайны картины режиссер.

Промоушен будет также обеспечен ленте «Ледокол» Николая Хомерики (в прокате с 20 октября), рассказывающей о мужестве экипажа ледокола «Михаил Громов»; военно-исторической драме «28 панфиловцев» Кима Дружинина и Андрея Шальопа (релиз 24 ноября) и победителю фестиваля «Кинотавр» трагикомедии «Хороший мальчик» Оксаны Карас (на больших экранах с 10 ноября).

Прокатную поддержку Фонд кино оказывает наиболее перспективным фильмам. Средства, которые в полном объеме будут возвращены по итогам проката, направляются на рекламную кампанию (афиши, билборды, интернет-реклама, ролики) и печать копий.