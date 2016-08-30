Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
30 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Фильмы, которые нам выбрали

Прокатную поддержку Фонда кино получили картины самых разных жанров и возможностей

Кадр из фильма "Дама Пик"(режиссер Павел Лунгин) Фото: kinopoisk.ru

Попечительский совет Фонда кино принял решение поддержать в прокате шесть отечественных картин. Именно этим лентам, по мнению представителей фонда, нужно придать рекламное ускорение — чтобы, появившись на экранах, они привлекли к себе наибольшее количество зрителей.

В списке оказались фильмы разных жанров — от комедии до военно-исторической драмы. В том числе и те, прокат которых намечен на вторую половину 2016 года, и даже те, чье путешествие по экранам уже стартовало.

К последним относится драма «Спарта» режиссера Николая Кудряшова, посвященная спортивным единоборствам, — история, как сказал «Известиям» исполнитель одной из главных ролей Владимир Епифанцев, «абсолютно киношная — вряд ли в жизни бойцы ведут себя таким образом, они не такие злобные и противные».

Возможно, излишняя «киношность» и помешала картине получить достойную кассу в первый — как правило, самый успешный — уикенд:  при бюджете 130 млн фильм собрал всего 20 млн.

15 сентября в прокат выходит «Жених», который продюсировал Сергей Светлаков (он же сыграл и главную роль). Рекламная кампания этой комедии уже охватила все города страны, не хватает только роликов в прайм-тайм. Впрочем, если судить по высказываниям авторов, «Жених» и без особого продвижения нашел бы своего зрителя — уж больно доходчивы его шутки.

— Честно говоря, мы с режиссером Сашей Незлобиным уже можем сказать, какая шутка будет понятна в любом городе нашей страны человеку с любым достатком и в любом состоянии. Такие шутки в нашем фильме есть, — рассказал «Известиям» Сергей Светлаков.

А вот «Даме Пик», снятой мэтром отечественного кинематографа Павлом Лунгиным (в прокате с 17 ноября), всесторонняя поддержка не помешает. Зритель — даже если он поклонник авторского кино — любит то, что знает. Между тем главным достоинством своей картины режиссер считает оригинальность.

— Это глубоко личная оригинальная история, увидите. Это будет странно, совершенно не похоже на мои фильмы. Я всегда что-то пытаюсь придумать по-другому. Не признаю брендов — мне кажется, что это неправильно. Современный мир все-таки движется брендами, но у меня выходили «Остров», «Царь», «Такси-блюз» — и там я сам про себя что-то открывал. В этом фильме я пытаюсь смешивать жанры — оперу с триллером, — приоткрыл тайны картины режиссер.

Промоушен будет также обеспечен ленте «Ледокол» Николая Хомерики (в прокате с 20 октября), рассказывающей о мужестве экипажа ледокола «Михаил Громов»; военно-исторической драме «28 панфиловцев» Кима Дружинина и Андрея Шальопа (релиз 24 ноября) и победителю фестиваля «Кинотавр» трагикомедии «Хороший мальчик» Оксаны Карас (на больших экранах с 10 ноября).

Прокатную поддержку Фонд кино оказывает наиболее перспективным фильмам. Средства, которые в полном объеме будут возвращены по итогам проката, направляются на рекламную кампанию (афиши, билборды, интернет-реклама, ролики) и печать копий.

Написать комментарий
Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Фильмы, которые нам выбрали

Фильмы, которые нам выбралиПрокатную поддержку Фонда кино получили картины самых разных жанров и возможностей

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Сергей Шнуров

предводитель группировки «Ленинград»

Все интервью

Интервью

Ренат Давлетьяров

продюсер, кинорежиссер, сценарист 

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке