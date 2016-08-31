Лучшее — враг хорошего

Москва и Минск продолжают попытки разрешить вопрос с накопленным республикой газовым долгом перед «Газпромом». 26 августа из СМИ стала известна новая схема ценообразования на российский газ для Белоруссии на долгосрочный период, согласованная на рабочем уровне в рамках профильных раундов по решению текущего энергетического конфликта Москвы и Минска.

С 2008 года цена на газ рассчитывается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут. С 2013 года этот стандарт закреплен межправительственным соглашением. Теперь же предположительно вместо долларовой формулы цены будет применяться полностью рублевая основа, а за базис будет взята средняя цена на газ в России с повышающим коэффициентом. В результате сырье для Минска может подешеветь в 2017 году примерно на 30% — до уровня 6 тыс. рублей за тысячу кубометров. В последующие годы стоимость газа в РФ и Белоруссии продолжит сближаться и сравняется к 2025 году, в котором запланирован запуск единого энергорынка стран — участниц Таможенного союза.

Но, похоже, пока вариант по ценовым параметрам все еще сырой, и поэтому взята пауза с целью «еще подумать». Тем не менее речь идет о компромиссном ценнике примерно в $100 за тысячу кубометров: это по сути среднее арифметическое при нынешних контрактных $132 и «справедливых», по версии белорусских контрагентов «Газпрома», $73 (исходя именно из этой цифры республиканские предприятия недоплачивают российскому холдингу с начала года).

По данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, долг Белоруссии за российский газ за первое полугодие 2016 года достиг $270 млн. Очевидно, что с учетом закупок газа в июле-августе недоплата компании «Газпром трансгаз Беларусь» (российской «дочке» «Газпрома») уже перевалила далеко за $300 млн.

Белоруссия прокомментировала переговорную повестку позитивно-сдержанно. «Окончательное решение по цене на российский газ для Белоруссии пока не принято. В настоящее время переговорный процесс продолжается на уровне профильных министерств и вице-премьеров. Это перманентный процесс, будут новые встречи», —― сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

Хотя несколькими днями ранее были более радужные ожидания. В частности, премьер-министр республики Андрей Кобяков 23 августа сообщил, что страна близка к достижению понимания с российскими партнерами по вопросам формирования цены на природный газ и поставок нефти. «В июле мы немного просели по ВВП, на 0,2%. Но это в связи с ограничением поставки нефти на НПЗ из РФ — порядка 700 тыс. т. В итоге «Белнефтехим» уменьшил объемы промышленного производства, и сократились соответствующие объемы торговли нефтепродуктами», — цитировало Кобякова агентство «Белта».

Тему нефти белорусский премьер упомянул не случайно. Ограничение поставок российского черного золота связано с газовым долгом Минска перед «Газпромом». ― Россия так пытается побудить партнера заплатить по обязательствам. Ведь мягкие юридические меры воздействия Москвы оказались малоэффективны — к примеру, еще в начале мая предприятие «Газпром трансгаз Беларусь» обратилось в Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате в связи с недоплатой белорусскими субъектами хозяйствования за поставки российского газа, но аргументированных разъяснений в ответ не дождалось.

Минску впору осознать, что в обмен на погашение газовых долгов последует восстановление поставок нефти на республиканские нефтеперерабатывающие заводы в должных объемах. Тогда снимется и угроза снижения ВВП Белоруссии, падение которого констатировал Кобяков.

В любом случае у Москвы позиция в энергодиалоге с Минском предпочтительная. Ведь затягивание конфликта сулит Белоруссии только новые масштабные экономические потери. В то время как для «Газпрома» недоплата республиканскими контрагентами за газ не столь критична, учитывая глобальность бизнеса российского экспортера.

Не ясно пока и то, какая в итоге будет скидка на голубое топливо для соседа — частные предположения об обсуждаемом дисконте на газ для Минска в 30% и новых принципах формульного ценообразования пока официально никак не комментировались.

В этом контексте любопытно следующее: принятие новой «газовой формулы», к которой стремится Белоруссия, может повлечь дополнительные курсовые издержки для нее по причине ожидаемого укрепления российского рубля, которое в принципе с большой долей вероятности может стать долгосрочной тенденцией – объективных причин для дальнейшего ослабления российской валюты нет.

Здесь уместно напомнить, что девальвации рубля в 2014 году предшествовал 12-летний цикл его укрепления или как минимум стабилизации по отношению к доллару США. Так что в стратегическом разрезе Белоруссия вполне может коммерчески проиграть в своем стремлении к новациям в ценообразовании на российский газ. Отнюдь не факт, что привязка к рублю цен на импортируемое голубое топливо будет выгодней Минску во взятом за основу периоде до 2025 года, чем ныне действующая формула.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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