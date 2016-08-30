В Ташкенте отменен концерт в честь Дня независимости Узбекистана

В Узбекистане отменен правительственный концерт в честь 25-летия независимости страны. Он должен был состояться 31 августа, на таких мероприятиях обычно присутствует высшее руководство страны, в том числе президент Узбекистана Ислам Каримов.

Узбекская сторона разослала уведомления об отмене концерта в дипломатические представительства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе.

Ранее мэрия столицы Узбекистана сообщала, что праздничные мероприятия и народные гулянья в честь Дня независимости страны, запланированные на 1 сентября, будут проведены в Ташкенте по плану.

Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что президент Ислам Каримов был госпитализирован и его лечение «потребует определенного времени». После этого дочь Каримова Лола Каримова-Типляева написала на своей странице в сети Instagram о том, что ее отец находится в реанимации после кровоизлияния в мозг.

Исламу Каримову 78 лет, он является президентом Узбекистана с 1991 года. До этого Каримов также был руководителем Узбекской ССР.

Российские власти не располагают новыми данными о состоянии здоровья Ислама Каримова, однако находятся в постоянном контакте с властями Узбекистана по дипломатическим и ведомственным каналам, сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.