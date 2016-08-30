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Студенты кинули тортом в замминистра финансов Украины. Видео

Учащиеся выразили протест против возможной отмены стипендий

Студенты бросили тортом в заместителя министра финансов Украины Сергей Марченко во время круглого стола по вопросам государственной политики в отношении стипендий. Причиной негодования учащихся стала возможная отмена стипендий. Кроме этого, протестующие развернули кусок ткани с фразой «Ешь министров».

Заместитель министра заявил в ответ, что правительство не собирается «поддерживать серость», сказав, что имеет смысл поддерживать только лучших студентов. Он отметил, что стипендиальный фонд меняться не будет, сообщает РЕН ТВ.

Студенты же считают причиной плохого качества образования необходимость работать во время обучения.

По словам Сергея Марченко, академическая стипендия должна выплачиваться только обучающимся с высокими результатами в учебе, а нуждающимся в дополнительных средствах студентам может выплачиваться социальная стипендия. 

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Студенты кинули тортом в замминистра финансов Украины. Видео

Учащиеся выразили протест против возможной отмены стипендий

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