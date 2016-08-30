БК «Красный Октябрь» не сыграет в сезоне-2016/17 Единой лиги ВТБ

Волгоградский клуб «Красный Октябрь» не исполнил решение Баскетбольного арбитражного суда и находится под санкциями ФИБА. Арена клуба не допущена к проведению спортивных мероприятий.

Внутренний регламент ФИБА запрещает регистрировать новых игроков клубам, которые не исполняют решения Баскетбольного арбитражного трибунала. С января по март 2016 года БАТ вынес два таких решения в отношении БК «Красный Октябрь» в связи с задолженностями по зарплате перед бывшим игроком и тренером команды.

Руководство Единой лиги ВТБ несколько раз обращалось в клуб с официальными письмами, в которых просило разъяснить пути и сроки урегулирования спора, а также предлагало консультационную помощь. То же относилось и к баскетбольному клубу «Волгоград» — юридически он мог войти в лигу только как преемник прав и обязательств «Красного Октября».

29 августа лига получила уведомление, что официальная арена «Красного Октября» «Дворец спорта волгоградских профсоюзов» не вошла во Всероссийский реестр объектов спорта и по закону не может принимать официальные спортивные мероприятия.

30 августа БК «Красный Октябрь» направил в лигу письмо, в котором уведомил о выходе из турнира.

Ситуацию прокомментировала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.



— Нам очень жаль терять Волгоград, но за месяц до начала сезона клуб не оставляет нам выбора: нет ни команды, ни арены, ни какого-либо стремления эти проблемы решать, — пояснила Корстин. — Мы до последнего предлагали свою помощь и надеялись повлиять на ситуацию, но по существу не получали никакого ответа. Волгоградские болельщики заслуживают лучшего — клуба с компетентным руководством, которое готово соблюдать правовые и этические нормы в работе. Сейчас нам нужно срочно решить, как пройдет турнир в отсутствие «Красного Октября», и постараться минимизировать ущерб от его ухода.