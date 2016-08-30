БК «Красный Октябрь» не сыграет в сезоне-2016/17 Единой лиги ВТБ

Без волгоградского клуба состав участников турнира сократится до 13 команд
Волгоградский клуб «Красный Октябрь» не исполнил решение Баскетбольного арбитражного суда и находится под санкциями ФИБА. Арена клуба не допущена к проведению спортивных мероприятий.
Внутренний регламент ФИБА запрещает регистрировать новых игроков клубам, которые не исполняют решения Баскетбольного арбитражного трибунала. С января по март 2016 года БАТ вынес два таких решения в отношении БК «Красный Октябрь» в связи с задолженностями по зарплате перед бывшим игроком и тренером команды.
Руководство Единой лиги ВТБ несколько раз обращалось в клуб с официальными письмами, в которых просило разъяснить пути и сроки урегулирования спора, а также предлагало консультационную помощь. То же относилось и к баскетбольному клубу «Волгоград» — юридически он мог войти в лигу только как преемник прав и обязательств «Красного Октября».
29 августа лига получила уведомление, что официальная арена «Красного Октября» «Дворец спорта волгоградских профсоюзов» не вошла во Всероссийский реестр объектов спорта и по закону не может принимать официальные спортивные мероприятия.
30 августа БК «Красный Октябрь» направил в лигу письмо, в котором уведомил о выходе из турнира.
Ситуацию прокомментировала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
— Нам очень жаль терять Волгоград, но за месяц до начала сезона клуб не оставляет нам выбора: нет ни команды, ни арены, ни какого-либо стремления эти проблемы решать, — пояснила Корстин. — Мы до последнего предлагали свою помощь и надеялись повлиять на ситуацию, но по существу не получали никакого ответа. Волгоградские болельщики заслуживают лучшего — клуба с компетентным руководством, которое готово соблюдать правовые и этические нормы в работе. Сейчас нам нужно срочно решить, как пройдет турнир в отсутствие «Красного Октября», и постараться минимизировать ущерб от его ухода.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.