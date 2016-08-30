Парламент Эстонии не смог избрать президента страны.

По итогам завершившегося во вторник, 30 августа, последнего третьего тура голосования ни один из претендентов не смог заручиться поддержкой как минимум двух третей депутатов.

Для избрания президента страны в течение месяца будет созвана коллегия выборщиков, в которую войдут депутаты парламента и представители советов местных самоуправлений, сообщает агентство ТАСС.

В материале уточняется, что коллегия будет насчитывать 335 членов.

Перед коллегией предстанут два кандидата, участвовавших в третьем туре выборов в парламенте, а также кандидаты, которых имеет право предложить сама коллегия.

Орган изберет главу государства абсолютным большинством голосов. Если в первом туре победитель не определится, то между двумя кандидатами, получившими большинство голосов, будет проведен второй тур.

В Эстонии в 1992 и 2011 годах президента избирал парламент, а в 1996, 2001 и 2006 годах — коллегия выборщиков.