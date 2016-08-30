Паралимпийский комитет назвал условия восстановления членства России

Международный паралимпийский комитет (IPC) разрабатывает конкретные шаги, которые должен предпринять Паралимпийский комитет России (ПКР), чтобы его членство в IPC было восстановлено. Об этом сообщил глава пресс-службы международной организации Крэйг Спенс.

По его словам, членство ПКР будет восстановлено, когда совет управляющих IPC решит, что ПКР в состоянии полностью выполнять свои обязательства. Об этом Крейг заявил агентству «Р-Спорт».

При этом президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин заявил, что ПКР до сих пор ждет от IPC разъяснений, каким образом членство ПКР может быть восстановлено.

Напомним, 7 августа члены Международного паралимпийского комитета приняли единогласное решение отстранить Паралимпийский комитет России. Он потерял все привилегии членства в международной организации. Президент IPC Филип Крейвен заявил, что участники российской паралимпийской сборной не смогут выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, поскольку существуют доказательства, что во время олимпийских стартов в Сочи проводилась подмена допинг-проб спортсменов.

25 августа президент России Владимир Путин сообщил, что в России пройдут специальные соревнования для спортсменов, не допущенных до Паралимпиады в Рио. При этом призовые будут сопоставимы с олимпийскими.

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