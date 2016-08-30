Паралимпийский комитет назвал условия восстановления членства России

IPC разрабатывает конкретные шаги, которые должен предпринять Паралимпийский комитет России
Международный паралимпийский комитет (IPC) разрабатывает конкретные шаги, которые должен предпринять Паралимпийский комитет России (ПКР), чтобы его членство в IPC было восстановлено. Об этом сообщил глава пресс-службы международной организации Крэйг Спенс.
По его словам, членство ПКР будет восстановлено, когда совет управляющих IPC решит, что ПКР в состоянии полностью выполнять свои обязательства. Об этом Крейг заявил агентству «Р-Спорт».
При этом президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин заявил, что ПКР до сих пор ждет от IPC разъяснений, каким образом членство ПКР может быть восстановлено.
Напомним, 7 августа члены Международного паралимпийского комитета приняли единогласное решение отстранить Паралимпийский комитет России. Он потерял все привилегии членства в международной организации. Президент IPC Филип Крейвен заявил, что участники российской паралимпийской сборной не смогут выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, поскольку существуют доказательства, что во время олимпийских стартов в Сочи проводилась подмена допинг-проб спортсменов.
25 августа президент России Владимир Путин сообщил, что в России пройдут специальные соревнования для спортсменов, не допущенных до Паралимпиады в Рио. При этом призовые будут сопоставимы с олимпийскими.
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