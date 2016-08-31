Тактическая передышка

На днях два европейских тяжеловеса — Германия, а затем и Франция — объявили, что переговоры по заключению Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP) с США потерпели неудачу и будут заморожены. Значит ли это, что Европа наконец начала сопротивляться американскому диктату? Или речь идет о временной тактической передышке?

Подготовка соглашения началась по инициативе США еще в 2013 году. Сама идея о заключении такого рода партнерства спровоцировала острейшую дискуссию в европейском обществе и привела к серьезным волнениям. СМИ окрестили соглашение TTIP «экономическим НАТО».

По Европе прокатились многотысячные митинги — например, только за 2015 год в странах ЕС прошло более 700 акций. В текущем году протестная активность не снизилась.

Беспокойство, охватившее и политиков, и экспертов, и рядовых граждан ЕС, вполне понятно: документ, который должен сформировать новую модель экономического развития Европы на десятки лет вперед, разрабатывался закулисно — в обстановке необъяснимой секретности.

И вот, когда спустя долгие месяцы кулуарной работы в СМИ просочились подробности о ведущихся между США и ЕС секретных переговорах, разразился скандал. Европейцы возмутились, что, не поинтересовавшись общественным мнением, их просто-напросто поставили перед фактом. А руководство ЕС даже не попыталось разъяснить своим гражданам ни преимущества, ни возможные риски, связанные с заключением «трансатлантической сделки».

Такие недемократичные подходы отчасти объяснялись тем, что американский президент Барак Обама боялся не успеть «продать» этот проект руководству ЕС до истечения срока своих полномочий. И торопил Германию с проведением всех необходимых процедур согласования. Именно Германии США отвели роль главного лоббиста этой идеи.

А потому в Вашингтоне действовали с предельным цинизмом. Например, чтобы успокоить возмущенных депутатов бундестага, их пригласили ни много ни мало в посольство США в Берлине, где на знакомство с уже готовой версией соглашения им отвели строго два часа. Материалы предоставлялись исключительно на английском языке, а конспектировать и делать какие бы то ни было записи — депутатам категорически запретили.

Возникает несколько вопросов. Во-первых, с чем связана обстановка повышенной секретности, в условиях которой велась подготовка, казалось бы, невинного торгового соглашения? И не связана ли она с тем, что документ содержит ряд нюансов, действительно угрожающих европейским потребителям и производителям?

На первый взгляд TTIP — всего лишь соглашение, призванное регламентировать принципы трансатлантической торговли и правила игры для транснациональных компаний.

Однако всё дело в том, что одна из ключевых, можно даже сказать, глобальных задач TTIP — подорвать европейскую систему регулирования национальных рынков, отдав ее на откуп глобальным корпорациям. А кроме того — обеспечить максимально выгодные для США условия экспорта собственной сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

Поэтому это не только удар по европейскому агробизнесу, но и прямая угроза для граждан — потенциальных потребителей американской продукции.

Чего именно опасаются европейцы?

Они привыкли к высоким экологическим и потребительским стандартам, предъявляемым к собственной или импортируемой сельскохозяйственной продукции. Поэтому люди справедливо полагают, что со вступлением в силу TTIP европейский рынок наводнит пока запрещенная в Европе, но широко распространенная в США гормоносодержащая и генномодифицированная продукция американского производства, мясо хлорированных кур и клонированных животных.

Европейское общество настроено непримиримо.

Люди просто не готовы жертвовать собственным здоровьем ради выгод транснациональных гигантов.

Но вместе с тем возникает другой вопрос: на самом ли деле, спустя три года после начала переговоров, лидеры ФРГ и Франции наконец услышали своих граждан и приняли решение отказаться от реализации этого проекта, такого сомнительного с точки зрения европейских интересов?

Думается, что доля правды в этом есть. Но — только доля.

Не надо забывать, что и Германия, и Франция находятся в начале предвыборного цикла — в 2017 году в обеих странах пройдут выборы в парламент и будут избраны главы государств.

Конечно, политики просто не могут пройти мимо темы TTIP, которая вызывает такой резонанс среди потенциальных избирателей, и уже начинают использовать ее в своих предвыборных играх.

Да, сейчас переговоры фактически заморожены. Общественное мнение успокаивается, сами политики набирают очки. Но всё равно после выборов эта тема неизбежно актуализируется — в том или ином виде. Возможно, в какой-то новой «упаковке» и под другим названием, претерпев внешний «ребрендинг». Но суть останется прежней — американцы не оступятся от этой идеи.

Ведь TTIP — один из главных и наиболее амбициозных проектов по установлению тотального экономического контроля США над Европой.

Это не просто экономика. Это очередной этап во внедрении модели Pax Americana —глобализации по-американски. Рычаги воздействия на Европу есть, их предостаточно. Да и смогут ли европейские политики найти альтернативу?

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