Отряд кораблей Северного флота выдвинулся в Арктику

Цель похода — обеспечение военно-морского присутствия России в регионе
В Арктику выдвинулся отряд Северного флота, в состав которого входят новейший транспорт вооружений «Академик Ковалев» и противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Цель похода — обеспечение военно-морского присутствия России в оперативно важных районах Мирового океана. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«Академик Ковалев» построен в Северодвинске по проекту 20180ТВ. Длина судна составляет 107 м, а водоизмещение — 6,3 тыс. т. Оно предназначено для перевозки вооружений.
Сообщается, что маршрут отряда пройдет по Северному морскому пути до Новосибирских островов. По пути будут проведены несколько учений, сообщает «Утро.ru».
Помимо транспорта вооружений и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», в отряд вошли также спасательный буксир «Памир» и судно для подводных грузовых работ КИЛ-164.
Этот поход стал пятым масштабным походом кораблей российского Северного флота в Арктику.
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