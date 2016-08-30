Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
30 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Отряд кораблей Северного флота выдвинулся в Арктику

Цель похода — обеспечение военно-морского присутствия России в регионе

В Арктику выдвинулся отряд Северного флота, в состав которого входят новейший транспорт вооружений «Академик Ковалев» и противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Цель похода — обеспечение военно-морского присутствия России в оперативно важных районах Мирового океана. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Академик Ковалев» построен в Северодвинске по проекту 20180ТВ. Длина судна составляет 107 м, а водоизмещение — 6,3 тыс. т. Оно предназначено для перевозки вооружений.

Сообщается, что маршрут отряда пройдет по Северному морскому пути до Новосибирских островов. По пути будут проведены несколько учений, сообщает «Утро.ru».

Помимо транспорта вооружений и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», в отряд вошли также спасательный буксир «Памир» и судно для подводных грузовых работ КИЛ-164.

Этот поход стал пятым масштабным походом кораблей российского Северного флота в Арктику.

В Архангельске во вторник начались торжества, посвященные 75-летию прибытия первого союзного конвоя под кодовым названием «Дервиш».

Читайте об этом далее в материале «Известий»: 

Британская принцесса привезла в дар Архангельску «Арктическую звезду»

Написать комментарий
Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Отряд кораблей Северного флота выдвинулся в Арктику

Цель похода — обеспечение военно-морского присутствия России в регионе

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Олег Нечипоренко

аналитик, ветеран внешней разведки

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке