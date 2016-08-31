Зачем Порошенко поменял Ложкина на Райнина

Перестановки в аппарате Петра Порошенко скорее всего приведут к дальнейшему ухудшению отношений между Россией и Украиной.

Недавним указом президент Украины Петр Порошенко освободил Бориса Ложкина, крупного предпринимателя с широкими связями в российском бизнес-сообществе, от должности руководителя своей администрации. Новым главой назначен карьерный чиновник Игорь Райнин.

Борис Ложкин остался советником Порошенко и продолжает занимать должность в консультативных органах, созданных при украинском президенте, — совете реформ и инвестиционном совете.

Что означает это кадровое решение? Какие последствия может оно иметь для российско-украинских отношений? Чтобы это понять, полезно сравнить основные этапы биографии этих государственных деятелей.

Борис Ложкин изначально делал себе капитал и приобретал известность в области медиабизнеса, где начинал карьеру в середине 1990-х. В 2013 году журнал «Фокус» оценил состояние Бориса Ложкина в $126,4 млн. Таким образом, в рейтинге 200 самых богатых людей Украины он занял 101-е место.

В разное время у Бориса Ложкина были совместные проекты с рядом представителей украинского крупного капитала, среди которых фигурируют не только Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и братья Суркисы, но и нынешний президент Украины Петр Порошенко, которому в свое время Ложкин помог помириться с Коломойским.

Биография Игоря Райнина совсем не похожа на историю успешного бизнесмена Ложкина.

Нынешний глава АП Украины шел к цели, терпеливо преодолевая ступень за ступенью чиновничьей карьеры. В политику Райнин пришел в 2010 году — депутатом Харьковского областного совета. Вместе с Арсеном Аваковым — нынешним главой украинского МВД — Райнин стал оппозиционным политиком. После переворота 2014 года Райнина назначили заместителем главы Харьковской областной администрации. Затем он был переведен на пост замруководителя администрации президента Украины, недолго побыв заместителем Ложкина.

А с февраля 2015 года Петр Порошенко «вернул» Райнина в регион, сделав уже главой Харьковской госадминистрации.

Если в отношениях с Порошенко Ложкин выступал как самодостаточная, финансово обеспеченная и относительно независимая фигура с немалым деловым опытом, репутацией и контактами в самых влиятельных предпринимательских кругах, то Игорь Райнин — карьерный чиновник, обязанный своим возвышением более сильным политикам: вероятно — Авакову, точно — Ложкину и, собственно, самому Порошенко.

Если Ложкин поддерживал разносторонние контакты с российскими деловыми партнерами и, как поговаривают осведомленные наблюдатели, даже на посту главы администрации Порошенко мог свободно общаться с российскими коллегами, то у Райнина ни таких связей, ни такого желания нет.

На посту главы Харьковской обладминистрации Райнин проявил себя как инициатор тотальных репрессий, подавляя все акции протеста против политики киевских властей. Он активно преследовал сторонников гражданского примирения и нормализации отношений с Россией. Скорее всего причастен он и к позорному аресту бывшего народного депутата Аллы Александровской.

Следует иметь в виду, что Ложкин покинул пост руководителя АП Порошенко добровольно, и только поэтому Райнин получил возможность занять образовавшуюся вакансию. На то, что уход Ложкина был действительно его личным решением, указывают и комплиментарная риторика в его адрес со стороны Порошенко, и тот факт, что теперь уже бывший руководитель АП остался в рядах наиболее доверенных советников украинского президента. Собственно, сам Ложкин Райнина и рекомендовал.

Принесет ли такая рокировка политические перемены?

В деятельности администрации Порошенко скорее всего следует ожидать преемственности курса на обострение отношений с Россией во внешней политике. Внутри страны усилится преследование инакомыслящих.

Ко всему прочему надвигающаяся осень предвещает команде Порошенко немало проблем. Новые тарифы на услуги ЖКХ и возможное обострение протестных настроений, растущие угрозы для гривны на фоне исчерпания золотовалютных резервов (МВФ по-прежнему держит паузу в предоставлении Киеву очередного транша, а производство и экспорт продолжают сокращаться), едва удерживаемый в рамках приличия конфликт внутри коалиции между БПП и «Народным фронтом», в частности из-за приватизации стратегических объектов, — всё это подводит внутриукраинскую ситуацию к серьезному осеннему обострению. Положение киевской власти усугубляется назревающим выводом Минского процесса из состояния неопределенности, куда его планомерно загонял Киев. И это — на фоне резкого ухудшения российско-украинских отношений после крымского инцидента.

Понятно, что в такой, прямо скажем, взрывоопасной ситуации Порошенко хотел бы видеть на посту главы своей администрации не только беззаветно преданную, но и полностью зависимую от него фигуру. Кандидатура Игоря Райнина в точности соответствует этим требованиям. Во главе администрации президента встал исполнитель, который будет неукоснительно проводить линию своего начальника.

Автор — обозреватель «Известий»

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