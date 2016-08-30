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Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон ушел в отставку

Новым руководителем ведомства назначен Мишель Сапен

Кадровые перестановки произошли во французском правительстве. Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон покинул правительство. Об этом сообщили в администрации президента страны.

Прошение об отставке Эмманюэль Макрон направил президенту страны, пишут Дни.Ру.

Мишель Сапен, который занимает пост министра финансов, был назначен новым руководителем экономического ведомства.

Макрон намерен теперь вплотную заняться подготовкой к участию в президентских выборах во Франции, которые состоятся в 2017 году.

Напомним, 38-летний Эмманюэль Макрон был назначен президентом Франции Франсуа Олландом министром экономики в 2014 году. В апреле 2016 года он объявил о создании собственного политического движения.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон ушел в отставку

Новым руководителем ведомства назначен Мишель Сапен

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