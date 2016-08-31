В мусульманских странах россияне проголосуют на выборах 16 сентября

В некоторых мусульманских странах для проживающих там россиян дата голосования за депутатов Госдумы седьмого созыва изменена из-за религиозных убеждений местного населения. В воскресенье, 18 сентября, соотечественники не смогут проголосовать в Египте, Алжире, Бангладеш, Катаре, Палестине и Афганистане. В Центральной избирательной комиссии, учитывая обращение Министерства иностранных дел, уже определили для этих стран даты досрочного голосования (копия документа есть в распоряжении «Известий»).

На консульском учете в Египте стоят более 3 тыс. россиян. Они смогут проголосовать 16 сентября в двух городах — Каире и Александрии. В этот же день соотечественники проголосуют в Алжире (1203 человека), в Палестине (413 человек) и на двух избирательных участках в Афганистане — в Кабуле и Мазари-Шарифе (564 человека). В субботу, 17 сентября, досрочное голосование пройдет в Бангладеш (110 человек) и Катаре (10 человек).

Голоса россиян подсчитают сразу же и передадут информацию в территориальные избирательные комиссии Алтайского края, Иркутской и Нижегородской областей.

В ЦИК пояснили, что решение перенести день выборов обусловлено традициями мусульман.

— Воскресенье в этих странах — рабочий день, и работодатели просто не отпустят своих сотрудников-россиян. Другое дело — пятница. Во многих мусульманских странах пятница — официальный выходной, — прокомментировали в Центризбиркоме.

Утвердили в ЦИК и даты, в которые «отдельные группы» соотечественников смогут проголосовать за рубежом. Раньше всех на избирательные участки россияне придут в Норвегии, Гвинее и Сьерра-Леоне — 3 сентября (около 3,5 тыс. человек). На следующий день бюллетени в урны опустят на одном участке Ирландии (больше 3 тыс. человек) и в Пакистане (453 человека).

Завершат досрочные выборы граждане РФ в Испании, Португалии, Армении, Македонии, Болгарии, Боснии и Герцеговине — 17 сентября.

Эти группы избирателей часто живут вдалеке от посольств и генконсульств, рассказали в ЦИК. Представители российских ведомств будут несколько дней объезжать труднодоступные зоны, перевозя урны для голосования. Бюллетеней напечатано и разослано столько, сколько граждан числится на консульском учете. После голосования их доставят в Россию, а итоги подведут в общем порядке — 18 сентября после 21.00

В постановлении ЦИК о проведении досрочного голосования данных по Украине нет.

Политолог Глеб Кузнецов считает, что явка на выборы за рубежом будет ниже, чем в России, и связано это с удаленностью и труднодоступностью некоторых иностранных избирательных участков.

— Зато можно прогнозировать лояльность, большее количество голосов там наберет «Единая Россия». Потому что тот, кто решится приложить усилия и проделать длинный путь, как правило, поддерживает партию власти. К тому же в большинстве случаев наши соотечественники, проживающие за рубежом, смотрят российские государственные каналы телерадиовещания, часто не имея других источников информации, — отметил Глеб Кузнецов.