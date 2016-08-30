Появилось фото предполагаемого водителя Mercedes, сбившего пешеходов

Обнародована фотография, на которой по предварительным данным запечатлен водитель автомобиля Mercedes McLaren, сбивший пешеходов в Москве, который затем скрылся с места ДТП. За рулем иномарки находился 22-летний Хамзат М.



Сотрудники полиции занимаются розыском лихача. За помощью правоохранительные органы обратились ко всем гражданам, которые обладают какой-то информацией о водителе элитной иномарки, сообщает РЕН ТВ.



Напомним, Mercedes сбил двух пешеходов в Москве на Бережковской набережной. В результате наезда женщина скончалась на месте от полученных травм, а мужчина был госпитализирован. Водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.

