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Появилось фото предполагаемого водителя Mercedes, сбившего пешеходов

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился Хамзат М.

Фото: ren.tv

Обнародована фотография, на которой по предварительным данным запечатлен водитель автомобиля Mercedes McLaren, сбивший пешеходов в Москве, который затем скрылся с места ДТП. За рулем иномарки находился 22-летний Хамзат М.

Сотрудники полиции занимаются розыском лихача. За помощью правоохранительные органы обратились ко всем гражданам, которые обладают какой-то информацией о водителе элитной иномарки, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, Mercedes сбил двух пешеходов в Москве на Бережковской набережной. В результате наезда женщина скончалась на месте от полученных травм, а мужчина был госпитализирован. Водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Появилось фото предполагаемого водителя Mercedes, сбившего пешеходов

Появилось фото предполагаемого водителя Mercedes, сбившего пешеходовПо предварительным данным, за рулем автомобиля находился Хамзат М.

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