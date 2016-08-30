Березуцкий станет капитаном сборной России в матче с Турцией

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий будет капитаном сборной России по футболу в матче со сборной Турции. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов на пресс-конференции во вторник.

«Завтра Березуцкий выведет команду на поле с капитанской повязкой. То, что он сегодня на пресс-конференции, значит в первую очередь то, что он — заслуженный футболист», — сказал наставник сборной.

34-летний Василий Березуцкий являлся капитаном сборной России на чемпионате мира 2014 года, а также в двух матчах чемпионата Европы 2016 года — со сборными Англии и Словакии. В общей сложности он провел за национальную команду 98 матчей, что является третьим результатом в истории российской сборной после Виктора Онопко (109) и Сергея Игнашевича (120).

Напомним, сборная России проведет товарищеский матч с командой Турции в среду в Анталье (встреча начнется в 21.15 мск). Матч станет первым для Черчесова в качестве главного тренера российской сборной.

6 сентября команда проведет товарищескую встречу с командой Ганы в Москве. 9 октября спортсмены поспорят со сборной Коста-Рики в Краснодаре.

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