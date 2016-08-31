РВК создал фонд для «Национальной технологической инициативы»

Новый Фонд поддержки «Национальной технологической инициативы» (Фонд НТИ) зарегистрирован 16 августа этого года Российской венчурной компанией (РВК). Возглавил его бывший замруководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Роман Шарыкин.

Фонд НТИ создан специально для перераспределения бюджетного финансирования, зарезервированного на мероприятия НТИ в 2016 году, это 8 млрд рублей.

«Дорожные карты» «Национальной технологической инициативы» (НТИ) были одобрены правительством в октябре прошлого года, чуть позже начался отбор проектов для финансирования.

На сегодняшний день одобрены четыре «дорожные карты»: AeroNet (беспилотные авиатехнологии), MariNet (беспилотные технологии в сфере морского транспорта), AutoNet (беспилотный автотранспорт) и NeuroNet (технологии с использованием нейросетей и искусственного интеллекта).

Распределением средств для проектов НТИ занимается РВК. Проблема с раскассированием средств из бюджета заключалась в том, что проекты НТИ не соответствовали существующим форматам госфинансирования, а новую схему не удалось согласовать в профильных министерствах до середины этого года. Тогда возникла опасность, что деньги вообще не удастся получить из бюджета, и в качестве экстренной меры было решено сформировать специальный фонд.

По словам директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова, создание фонда поможет обеспечить финансирование проектов в этом году. Дмитрий Песков рассказал, что финансирование могут получить проекты, одобренные межведомственной рабочей группой, а часть выделенного на этот год бюджета может перейти на следующий год.

— Создание фонда — чисто техническое решение для того, чтобы обеспечить нормативный процесс получения проектами средств, предусмотренных на этот год, — пояснил Дмитрий Песков. — Со сроками пока неизвестно, но надеемся, что деньги придут максимально быстро.

По его словам, проблема многих проектов НТИ заключается в том, что они не прошли оформление и подготовку таким образом, чтобы государство могло выделять им средства.



— Чтобы соответствовать требованиям отчетности по получению госфинансирования, нужна серьезная подготовка, и не все проекты успели пройти этот подготовительный этап, — пояснил Дмитрий Песков. — И чтобы не получилось так, что бюджетные деньги проекты смогут получить в декабре и в этом же месяце им необходимо будет отчитаться о результатах, часть проектов будет переведена на получение финансирования уже в следующем году. А сейчас работа будет сконцентрирована на приоритетных и готовых проектах.

Как рассказал руководитель штаба рабочей группы NeuroNet Тимур Щукин, сейчас в их рабочей группе 12 проектов, из «одобренных» и готовых к финансированию — всего четыре.

— Надеюсь, система распределения финансов будет проще, и проекты наконец получат средства, — сказал Тимур Щукин. — Действительно крутых и готовых проектов, правильно оформленных, с хорошими идеями, пока мало.

Один из одобренных проектов «дорожной карты» NeuroNet — создание социальной сети для парализованных «Нейрочат».

Кроме одобренных правительством «дорожных карт», сейчас экспертизу проходят еще несколько: HealthNet (персональная медицина), SafeNet (системы безопасности), EnergyNet (распределенная энергетика) и FoodNet (системы персонального производства еды).

В РВК от комментариев отказались.

В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года президент России Владимир Путин назвал «Национальную технологическую инициативу» одним из приоритетов государственной политики. В 2015 году РВК было поручено создание проектного офиса НТИ.