«Вернуть доверие к сборной можно только победами»

Национальная сборная России прилетела в Анталию в первой половине дня вторника. Уже вечером в холле отеля в Белеке собрались главный тренер команды Станислав Черчесов и защитник Василий Березуцкий, выбранный капитаном сборной на ближайшие два товарищеских матча с Турцией и Ганой. Разумеется, в ходе разговора не обошлось без политики: Черчесову и Березуцкому напомнили, как в ноябре после инцидента с российским военным самолетом Су-24 отечественные футбольные клубы в полном составе отказались заказывать места в Белеке, Анталии и других городах страны, где раньше массово проводились зимние подготовительные сборы. Примеру их последовала и польская «Легия», которую в ту пору как раз тренировал Черчесов. В Белеке журналисты спросили тренера и капитана нашей национальной команды, не соскучились ли они по традиционному месту сборов, где оказались впервые после нормализации отношений между Россией и Турцией.

- Вопрос скорее политический, нежели спортивный, - заявил Черчесов. – Но я отвечу. Отказ «Легии» от сборов в Турции был решением не моим, а руководства клуба. А сейчас нам приятно здесь находиться и радует, что ситуация между странами налаживается, и политика не смогла испортить отношения между нами.

Василий Березуцкий, в свою очередь, отметил, что его родной клуб - ЦСКА - почти никогда не проводил сборы в Турции.

- Мы очень давно не ездили зимой в Турцию, так что мне тяжело сказать, соскучился ли я по здешнему берегу, - сказал футболист.

Для Березуцкого ближайшие матчи национальной команды - первые за почти 10 лет, когда он выйдет на поле не в паре с армейцем Сергеем Игнашевичем. После Евро-2016 ветеран сборной России заявил, что может закончить выступление за национальную команду. Черчесов не стал вызывать Игнашевича на матчи с Турцией и Ганой, но не исключил, что 37-летний защитник еще может быть вызван в сборную, если не решит окончательно из нее уйти.

- Ничто не вечно, футболисты рано или поздно заканчивают карьеру, - отметил Березуцкий. - Может, и меня скоро ждет эта участь. Дискомфорта я не испытываю. Есть время, чтобы притереться, потренироваться, больших проблем с этим у меня нет. Это футбол: кто-то приходит, кто-то уходит. Сейчас у команды настроение и состояние неплохое. После неудачного Евро-2016 хочется изменить отношение к сборной. А это можно сделать только победами и отдачей на поле.

Травмированный Алан Дзагоев все-таки приехал со сборной в Белек, но Черчесов сообщил, что, скорее всего, он не сможет сыграть в среду. На тренировке армейский хавбек занимался по индивидуальной программе, наматывая круги вокруг поля. Остальная команда пребывала в полной боевой готовности и занималась в общей группе.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

- Мы еще проверим состояние Дзагоева, но есть большая вероятность, что он не примет участия в завтрашней игре, - рассказал Черчесов. - Не можем рисковать. Мышца – капризная штука, есть риск усугубить.

Также 53-летний специалист не исключил возвращения в сборную России ее бывшего капитана Игоря Денисова, сейчас выступающего в ФНЛ за московское «Динамо». Весной 2015 года между ним и возглавлявшим в ту пору бело-голубых Черчесовым произошел конфликт, приведший к переводу опорного хавбека в молодежный состав.

- Я предпочитаю не говорить о тех, кто не вызван, - ответил на вопрос о Денисове Черчесов. – Я могу подискутировать о тех, кто сейчас находится в расположении национальной команды. А по остальным скажу только, что ни для кого дверь не закрыта. Те, кто хотят быть в сборной и могут доказать право в нее вызываться, свои шансы получат.

Березуцкий рассказал и о первых впечатлениях от работы с Черчесовым, назначенным главным тренером сборной России в августе.

– Наверное, первое, о чем можно говорить - это дисциплина, – сказал футболист. – В дальнейшем можно будет сказать больше. Пока мы по большей части проводили тактические занятия. Станислава Саламовича все отлично знают по работе в России и в «Легии», поэтому вряд ли футболисты расскажут что-то новое.

Напомним, матч между сборными Турции и России состоится 31 августа в Анталии и начнется в 21:30 по московскому времени.

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