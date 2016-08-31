«Рай» в Венеции

На острове Лидо открывается 73-й Венецианский международный кинофестиваль (Venice International Film Festival), в конкурсную программу которого вошел фильм Андрона Кончаловского «Рай».

Фильмы российского режиссера в Венеции любят и ценят. Это уже пятый фильм Андрея Кончаловского, участвующий в старейшем фестивале мира. В 1962 году на конкурсе дебютов победил его короткометражный фильм «Мальчик и голубь», а «Иваново детство» Андрея Тарковского, где он был соавтором сценария, удостоился «Золотого льва». В 1966-м «Первый учитель» получил Кубок Вольпи за лучшую женскую роль (Наталья Аринбасарова). В 1995-м «Дому дураков» достался специальный приз жюри, в 2014-м «Белые ночи почтальона Тряпицына» награждены призом «За лучшую режиссуру».

«Рай» — полная противоположность предыдущей «деревенской» картине — сделан в копродукции России и Германии. Главную женскую роль в исторической драме времен Второй мировой играет Юлия Высоцкая. Как всегда, необычен Виктор Сухоруков — на этот раз он предстанет в образе одного из руководителей Третьего рейха Генриха Гиммлера.



Фильмом открытия избран конкурсный «Ла Ла Лэнд» Дэмьена Шазелла, автора трижды оскароносной драмы «Одержимость» о фанатичном дирижере и его подопечных. В «Ла Ла Лэнд» режиссер продолжает тему искусства. Это мюзикл о мечтающей стать актрисой официантке и джазовом музыканте. В главных ролях — Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Творческая история будет конкурировать с «Плохой партией» Аны Лили Амирпур — иранки, родившейся в Лондоне и живущей в США. Первый свой фильм «Девушка возвращается одна ночью домой» Амирпур описала как «иранский вампирский спагетти-вестерн». Второй заявлен как постапокалиптическая каннибальская история любви на пустырях Техаса. Проект англоязычный, в ролях — Джейсон Момоа, Джим Керри и Киану Ривз.

Обстоятельный филиппинец Лав Диас — мастер длинного кино. В Венеции покажут его почти четырехчасовую ленту «Женщина, которая ушла». По словам режиссера, на фильм его вдохновил рассказ Льва Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет».

«Преисподнюю» голландца Мартина Кулховена отличает блистательный актерский состав (Дакота Фэннинг, Гай Пирс, Кит Харрингтон) и загадочная история встречи с прошлым.

Обладатель каннской «Золотой пальмовой ветви» и берлинского «Золотого медведя» Терренс Малик каждый свой фильм стремится сделать масштабным высказыванием. «Путешествие времени», представленное на венецианский конкурс, — изучение вселенной от рождения до ожидаемого конца.



Первый документальный проект режиссера выпускается в двух вариантах: 40-минутная IMAX-версия с закадровым голосом Брэда Пита и полуторачасовая полнометражная лента, текст в которой читает Кейт Бланшетт. В Венеции представлен вариант с Бланшетт.

Также среди участников основного конкурса Мостры-2016 — «Под покровом ночи» Тома Форда, «Франц» Франсуа Озона, «По Млечному пути» Эмира Кустурицы, «История твоей жизни» Дени Вильнева, «Прекрасные дни в Аранхуэсе» Вима Вендерса.

Во внеконкурсной программе будут представлены новые фильмы Мела Гибсона, Паоло Соррентино, Ким Ки-Дука и других известных режиссеров.

В состав международного жюри вошли актрисы Джемма Артертон (Великобритания), Нина Хосс (Германия), Чжао Вэй (Китай), Кьяра Мастроянни (Италия), американская певица, режиссер и писатель Лори Андерсон, итальянский сценарист и драматург Джанкарло Де Катальдо, режиссеры Джошуа Оппенхаймер из США и Лоренцо Вигас из Венесуэлы. Возглавит жюри британский режиссер Сэм Мендес.

Фестиваль продлится до 10 сентября.