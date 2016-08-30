Сборная РФ по конному спорту отказалась участвовать в Паралимпиаде

Паралимпийская сборная России по конному спорту отказалась участвовать в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом Международного паралимпийского комитета (IPC).

«Все спортсмены и тренеры сборной однозначно заявляют, что, несмотря на то что участие в Паралимпийских играх было нашей целью и мечтой всей жизни и нам впервые в истории паралимпийского конного спорта России удалось попасть на Игры в командном зачете, у наc есть национальная гордость. Мы — россияне!» — говорится в заявлении Федерации конного спорта России, сообщает «РИА Новости».

Напомним, 7 августа IPC объявил о лишении членства Паралимпийского комитета России в этой организации, а также об отстранении российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд подтвердил это решение.

После этого некоторые российские паралимпийцы обратились в IPC с просьбами об индивидуальном допуске к Играм.

Международная Федерация конного спорта официально выразила несогласие с решением IPC отстранить Россию от Паралимпиады и подала апелляцию в CAS с требованием разрешить российским спортсменам выступить на Паралимпийских играх под флагом Международного паралимпийского комитета.

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