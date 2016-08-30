МИД Украины возмутился инцидентом у посольства страны в Москве

В субботу группа молодежи забросала украинское посольство яйцами в ответ на нападение с дымовыми шашками на здание Россотрудничества в Киеве
МИД Украины выразил протест России в связи с акцией около украинского посольства в Москве.
«В связи с нападением на посольство Украины в Российской Федерации, которое совершено группой радикально настроенных лиц 27 августа 2016 года, МИД Украины направил ноту протеста в адрес МИД Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, передает ТАСС.
В украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что акция грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
У здания посольства Украины в Москве группа молодежи провела в субботу акцию протеста против нападения украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве. В мероприятии приняли участие около 100 человек. Протестующие выкрикивали лозунги «Руки прочь от наших дипломатов!», «Фашизм не пройдет!», «Хунту к ответу!». Кроме того, во время акции молодые люди жгли файеры и закидывали украинское посольство яйцами.
Ранее украинские радикалы напали на представительство Россотрудничества в Киеве, забросав здание дымовыми шашками. Несмотря на то что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, правонарушители задержаны не были.
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