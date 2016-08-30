Алан Дзагоев точно не сыграет в игре с Турцией

Как сообщил «Известиям» источник в штабе сборной России, полузащитник национальной команды Алан Дзагоев не сможет принять участие в контрольном матче против сборной Турции, который состоится в среду в Анталье. Также маловероятен его выход на поле в домашней игре с Ганой. Выход футболиста ЦСКА изначально был под большим вопросом после того, как он получил травму в субботнем выездном матче 5-го тура чемпионата России против «Томи». Перед вечерней вторничной тренировкой главный тренер сборной России Станислав Черчесов высоко оценивал вероятность пропуска футболистом игры, но оговорился, что его состояние еще будет проверяться.

— После вечерней тренировки стало окончательно ясно, что Алан не будет играть завтра, — рассказал «Известиям» источник в административном штабе сборной России. — Сейчас не то время, чтобы рисковать здоровьем игроков. Его выход на поле на встрече с Ганой тоже маловероятен.

При этом источник уточнил, почему травмированный Дзагоев вообще был взят на сбор в Белек в отличие от форварда Артема Дзюбы, который из-за повреждения не поехал в Турцию.

— Дзагоев поехал, потому что он игрок национальной команды, вызванный тренерским штабом в ее расположение, — сказал источник. — Дзюба тоже мог поехать, если бы захотел. Но Артем сразу предупредил главного тренера, что хочет восстановиться в России. Алан таких пожеланий не высказывал, поэтому полетел в Белек.

Матч Турция–Россия состоится 31 августа. Встреча с Ганой пройдет 6 сентября в Москве.

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