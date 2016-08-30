В Ульяновской области собирают деньги на золотую медаль для Исинбаевой

Жители Ульяновской области собирают деньги на золотую медаль для прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой. В планах у организаторов акции — отлить аналог медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«Наша Елена — одна из тех отстраненных легкоатлетов, которая могла завоевать золотую олимпийскую медаль. Очень важный фактор в том, что она завершила свою спортивную карьеру… Суть нашей акции — поддержать наших спортсменов и показать всему миру, что россияне в силах вручать золотые медали нашим атлетам, незаконно отстраненным от спорта», — заявил «РИА Новости» организатор акции Ринат Галеев.

Организаторы акции распространяют в соцсетях реквизиты банковских счетов для сбора пожертвований. По их оценкам, на олимпийскую медаль потребуется золота минимум на 650 тыс. рублей, отдельно придется оплатить изготовление. Олимпийская медаль весит примерно 500 г. Пока собрано всего 3,5 тыс. рублей.

Елена Исинбаева в числе других российских легкоатлетов была не допущена до участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, а затем в федеральный суд Швейцарии, но проиграла иски.

19 августа Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры. Она опубликовала на своей официальной странице в сети «ВКонтакте» видеоролик, в котором совершает прыжок с шестом при пустых трибунах, и написала: «Этот прыжок завершает мою карьеру спортсмена и открывает новый этап в моей жизни. Я не сдаюсь. Я иду дальше».

На церемонии закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 21 августа Исинбаева была представлена как новый член Международного олимпийского комитета наряду с еще тремя спортсменами. Стадион встретил ее появление громкими аплодисментами.

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