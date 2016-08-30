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Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос об отстранении паралимпийцев

По словам министра иностранных дел РФ, Международный паралимпийский комитет нарушил принцип ООН, согласно которому в спорте не может быть никакой дискриминации

Россия поднимет в ООН вопрос об отстранении сборной страны от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы этого так не оставим. И суды запустили процедуры, и в ООН мы будем осуждать подобные действия, потому что они нарушили принцип, который Генассамблея ООН одобрила: спорт вне политики, спорт не может быть областью, где применяется дискриминация любого рода, а здесь явно дискриминация по национальному признаку», — подчеркнул министр, передает ТАСС.

«Эти люди не ведают, что творят. А может, и наоборот», — добавил Лавров.

Напомним, 7 августа члены Международного паралимпийского комитета (IPC) приняли единогласное решение отстранить Паралимпийский комитет России. Он потерял все привилегии членства в международной организации. Президент IPC Филип Крейвен заявил, что участники российской паралимпийской сборной не смогут выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, поскольку существуют доказательства, что во время олимпийских стартов в Сочи проводилась подмена допинг-проб спортсменов.

25 августа президент России Владимир Путин сообщил, что в России пройдут специальные соревнования для спортсменов, не допущенных до Паралимпиады в Рио. При этом призовые будут сопоставимы с олимпийскими.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос об отстранении паралимпийцев

По словам министра иностранных дел РФ, Международный паралимпийский комитет нарушил принцип ООН, согласно которому в спорте не может быть никакой дискриминации

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