Минфин хочет снова повысить цены на водку

В последний раз цены на нее повышались 13 июня
Министерство финансов России предлагает поднять минимальные розничные цены на водку со 190 до 197 рублей за 0,5 л. Об этом говорится в проекте приказа, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, минимальная цена бутылки у производителя составит 177 рублей, в оптовом сегменте рынка — 180, в розницу — 197 рублей.
Сейчас проект находится на стадии публичных обсуждений. Высказать свое мнение могут все желающие.
В последний раз цены на водку были повышены в России меньше трех месяцев назад — 13 июня. Тогда минимальная розничная цена бутылки увеличилась со 185 до 190 рублей.
Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с контрафактом. В настоящее время они действуют на водку, коньяк и бренди. Кроме того, с 25 июля этого года впервые были введены минимальные цены на шампанское. Теперь бутылка игристого не может стоить в розницу меньше 164 рублей.
В начале текущего года производители алкоголя предлагали повысить минимальную розничную цену на водку сразу до 230 рублей, Федеральная антимонопольная служба их позицию поддержала.
Ранее «Известия» сообщали, что в России снизились объемы продаж легального алкоголя, зафиксирован рост продаж нелегальной продукции и, соответственно, сокращение поступления акцизов в бюджет.
Между тем, по мнению экспертов, рынок контрафактного алкоголя растет именно из-за подорожания легального спиртного, которое становится недоступным для миллионов человек.
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