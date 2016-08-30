Минфин хочет снова повысить цены на водку

Министерство финансов России предлагает поднять минимальные розничные цены на водку со 190 до 197 рублей за 0,5 л. Об этом говорится в проекте приказа, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, минимальная цена бутылки у производителя составит 177 рублей, в оптовом сегменте рынка — 180, в розницу — 197 рублей.

Сейчас проект находится на стадии публичных обсуждений. Высказать свое мнение могут все желающие.

В последний раз цены на водку были повышены в России меньше трех месяцев назад — 13 июня. Тогда минимальная розничная цена бутылки увеличилась со 185 до 190 рублей.

Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с контрафактом. В настоящее время они действуют на водку, коньяк и бренди. Кроме того, с 25 июля этого года впервые были введены минимальные цены на шампанское. Теперь бутылка игристого не может стоить в розницу меньше 164 рублей.

В начале текущего года производители алкоголя предлагали повысить минимальную розничную цену на водку сразу до 230 рублей, Федеральная антимонопольная служба их позицию поддержала.

Ранее «Известия» сообщали, что в России снизились объемы продаж легального алкоголя, зафиксирован рост продаж нелегаль­ной продукции и, соответственно, сокращение поступления акцизов в­ бюджет.



Между тем, по мнению экспертов, рынок контрафактного алкоголя растет именно из-за подорожания легального спиртного, которое становится недоступным для миллионов человек.

