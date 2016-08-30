СМИ: один из главарей «Исламского государства» убит в Сирии

Один из лидеров террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) убит в Сирии. По данным телеканала Al Jazeera это полевой командир Абу Мухаммед аль-Аднани.

Сообщается, что Аднани был убит во время проведения инспекции по отражению военных кампаний в провинции Алеппо.

Аль-Аднани в СМИ часто фигурировал как «официальный представитель» ИГИЛ. Он считался вторым лицом в иерархии группировки после Абу Бакра аль-Багдади. В публикуемых боевиками в интернете видеозаписях именно аль-Аднани призывал сторонников совершать атаки в странах Запада, напоминает ТАСС.

Восточную часть Алеппо удерживают вооруженные формирования, западную — сирийские правительственные войска. Город обстреливается как террористами, так и армией. Из-за сложной гуманитарной ситуации в Алеппо, где до войны жили более 2 млн человек, осталось, по оценкам Минобороны РФ, около 700 тыс. жителей.

Россия и Сирия 28 июля объявили о начале масштабной гуманитарной операции в Алеппо. В ее рамках населению города доставляют продукты питания, медикаменты и оказывают помощь иного рода. Также были открыты четыре гуманитарных коридора. По трем из них город могут покинуть мирные жители. По четвертому — боевики, пожелавшие сложить оружие.

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