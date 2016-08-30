Главы антидопинговых агентств 17 стран призвали реформировать WADA

Главы антидопинговых агентств 17 стран, в том числе США, Германии и Великобритании, призвали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Такие заявления прозвучали на специальном саммите в Копенгагене.

Лидеры национальных антидопинговых комитетов в своем совместном заявлении отметили, что сейчас борьба за чистый спорт находится «на распутье».

Среди предложений — сделать WADA более независимым. Руководители агентства не должны занимать посты в каких-либо спортивных организациях. В качестве примера конфликта интересов приводится положение нынешнего президента WADA Крейга Риди, который одновременно является вице-президентом Международного олимпийского комитета.

В ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в системных нарушениях антидопинговых правил. Агентство приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение, согласно которому, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует кодексу международной организации.



В июле комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена обнародовала доклад, в котором утверждалось, что в России якобы работала государственная допинг-система. В частности, Макларен заявил о пропаже в 2012–2015 годах 35 проб российских паралимпийцев. До сих пор никаких доказательств своим обвинениям комиссия WADA не представила.

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