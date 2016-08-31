Хоккеисты «Ак-Барса» по буллитам переиграли СКА

Петербургский СКА в ходе матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступал казанскому «Ак-Барсу» четыре шайбы, но перевел игру в овертайм, после чего все-таки проиграл по буллитам.

Матч прошел во вторник в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 6:5 (4:1, 1:2, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу казанцев. Шайбы за «Ак-Барс» забросили Иржи Секач (7-я минута), Василий Токранов (9), Андрей Попов (9), Владимир Ткачев (11), Максим Лазарев (23). В составе СКА отличились Вадим Шипачев (4), Сергей Широков (28), Никита Гусев (36), Павел Дацюк (55 и 60), сообщает «Р-Спорт».

Примечательно, что по ходу матча хоккеистам СКА удалось отыграться из, казалось бы, безнадежного положения. В середине первого периода форвард СКА Евгений Кетов был удален до конца игры за удар в колено защитнику соперников Альберту Яруллину. После этого «Ак-Барс» забросил в ворота Игоря Шестеркина четыре безответных шайбы всего за три с половиной минуты.

После этого Шестеркин был заменен на Евгения Иванникова, но тот скоро пропустил. Затем СКА отыгрался. Шайбы Сергея Широкова, Никиты Гусева и Павла Дацюка сократили отставание до минимума, а за пять секунд до конца основного времени Дацюк ворвался в зону и перевел игру в овертайм

В серии буллитов, однако, «Ак-Барс» был более удачлив, решающий бросок нанес Артем Лукоянов.

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