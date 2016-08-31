США подтвердили удар по главарю ИГ в Сирии

Ранее сообщалось, что в результате атаки Абу Мохаммеда аль-Аднани был убит
Чиновники Пентагона подтвердили, что целью авиаудара по городу Эль-Баб в Сирии являлся один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) Абу Мохаммеда аль-Аднани. Сообщение оборонного ведомства США передало AFP.
Один из чиновников при этом заявил, что пока нет достоверной информации о том, что лидер ИЛИГ погиб при ударе, сообщает РИА «Новости».
«На настоящий момент мы по-прежнему оцениваем результаты операции», — сказал он.
Ранее сообщалось, что во время проведения инспекции по отражению военных кампаний в провинции Алеппо в результате авиаудара международной коалиции был ликвидирован полевой командир Мухаммед аль-Аднани, который часто фигурировал в прессе как «официальный представитель» ИГИЛ.
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