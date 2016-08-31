Цены на нефть в России подскочили из-за снижения экспортной пошлины

Трейдеры в России отметили скачок цен на нефть из-за снижения экспортной пошлины и стоимости нефти сорта Brent на мировом рынке, которая значительно выше, чем месяц назад.

Цена сентябрьских поставок выросла на 2–2,5 тыс. рублей по сравнению с августовскими показателями. По мнению экспертов, происходящее с ценами на нефть на внутреннем рынке связано с комплексом причин. Первая из них — понижение экспортной пошлины. Вторая — стоимость нефти сорта Brent. При этом эксперты не видят пока причин для беспокойства в связи с предполагаемым влиянием роста нефтяных цен на топливные.

Цены на сентябрьские партии нефти пошли вверх. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, с 22 по 26 августа была предложена партия нефти по цене 16,4 тыс. рублей за тонну. Кто предложил товар, на бирже не раскрывают. Однако, по данным компании «Аналитика товарных рынков», эту партию предложила «Зарубежнефть». При этом августовские поставки эта компания продавала по цене 13,65 тыс. за тонну.

Кроме того, по информации трейдеров, «Роснефть» в минувший вторник реализовала на тендере удмуртскую нефть с поставкой на внутренний рынок в сентябре по ценам 16,64–16,72 тыс. рублей за тонну. Августовские партии же нефти стоили 14,19–14,27 тыс. рублей за такой же объем. Таким образом, сентябрьские партии нефти подорожали почти на 2,5 тыс. рублей.

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Цены на нефть в России подскочили на 17%