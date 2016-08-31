Чуркин: доклад по химоружию в Сирии не содержит «отпечатков пальцев»

Содержащиеся в докладе миссии ООН и ОЗХО данные о применении химического оружия в Сирии не грозят Дамаску введением санкций со стороны СБ ООН, заявил постоянный представитель РФ Виталий Чуркин.

Постпреду задали вопрос о том, позволяет ли доклад указать на виновных или ввести санкции против властей Сирии, сообщает РИА «Новости».

«Честно говоря, я не думаю. — сказал Чуркин. — В представленном докладе нет никого, против кого вводить санкции. Он не содержит имен, специфики, «отпечатков пальцев».

В то же время он отметил, что работа по анализу доклада продолжается.

Ранее Совместный механизм расследования ООН и ОЗХО (СМР) представил доклад по инцидентам с применением химоружия в Сирии. Доклад обсуждается в СБ ООН 30 августа. О необходимости введения санкций против властей Сирии заявили Франция и Великобритания, а также ряд других постоянных членов СБ.

Ранее Россия неоднократно сообщала о фактах применения террористами химического оружия в Сирии и Ираке.

Так, 16 августа в жилых районах сирийского города Алеппо боевики ИГИЛ применили химическое оружие. В результате инцидента пострадало не менее 20 человек.

По сообщениям телеканала CNN, в результате бомбежек в Алеппо погибли по меньшей мере 19 человек и еще десятки получили ранения. Бомбы взрывались в северных районах города — Аль-Сакхур и Аль-Баб.

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