Чуркин: доклад по химоружию в Сирии не содержит «отпечатков пальцев»

Постпред РФ при ООН заявил, что информация в исследовании не грозит Дамаску санкциями
Содержащиеся в докладе миссии ООН и ОЗХО данные о применении химического оружия в Сирии не грозят Дамаску введением санкций со стороны СБ ООН, заявил постоянный представитель РФ Виталий Чуркин.
Постпреду задали вопрос о том, позволяет ли доклад указать на виновных или ввести санкции против властей Сирии, сообщает РИА «Новости».
«Честно говоря, я не думаю. — сказал Чуркин. — В представленном докладе нет никого, против кого вводить санкции. Он не содержит имен, специфики, «отпечатков пальцев».
В то же время он отметил, что работа по анализу доклада продолжается.
Ранее Совместный механизм расследования ООН и ОЗХО (СМР) представил доклад по инцидентам с применением химоружия в Сирии. Доклад обсуждается в СБ ООН 30 августа. О необходимости введения санкций против властей Сирии заявили Франция и Великобритания, а также ряд других постоянных членов СБ.
Ранее Россия неоднократно сообщала о фактах применения террористами химического оружия в Сирии и Ираке.
Так, 16 августа в жилых районах сирийского города Алеппо боевики ИГИЛ применили химическое оружие. В результате инцидента пострадало не менее 20 человек.
По сообщениям телеканала CNN, в результате бомбежек в Алеппо погибли по меньшей мере 19 человек и еще десятки получили ранения. Бомбы взрывались в северных районах города — Аль-Сакхур и Аль-Баб.
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