Посол Сирии: доклад по химоружию основан на показаниях террористов

Башар Джаафари заявил, что информация в нем не имеет физических свидетельств
Заключения о применении в Сирии химического оружия, которые содержатся в докладе Совместного механизма расследования ООН и ОЗХО (СМР), основаны на показаниях свидетелей, связанных с террористами, заявил посол САР Башар Джаафари.
Таким образом посол Сирии в ООН ответил на предложения ряда постоянных членов СБ ООН, включая Францию и Великобританию, ввести санкции против Дамаска, сообщает РИА «Новости».
«Содержащиеся в докладе заключения полностью основаны на заявлениях свидетелей, представленных террористическими группами», — заявил Джаафари, отметив, что в нем нет физических свидетельств.
Как писали «Известия», постпред РФ при ООН Виталий Чуркин также ранее прокомментировал доклад СМР по химоружию в Сирии. В частности, он назвал содержащуюся в докладе информацию недостаточным основанием для санкций против Дамаска. По его словам, в докладе не содержится конкретных имен.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в Москве подробно изучат доклад по химоружию в Сирии. Однако она не была удивлена сообщениями о том, что этот вид оружия применялся в САР.
Ранее Россия неоднократно сообщала о фактах применения террористами химического оружия в Сирии и Ираке. 16 августа в жилых районах сирийского города Алеппо боевики ИГИЛ применили химическое оружие. В результате инцидента пострадало не менее 20 человек.
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