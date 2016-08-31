Обаму пригласили стать редактором номера журнала Wired

Руководство американского IT-издания планирует посвятить выпуск в ноябре влиянию компьютерных технологий на политику
Американский IT-журнал Wired пригласил президента США Барака Обаму стать приглашенным редактором номера, который выйдет в ноябре и будет посвящен влиянию электронных технологий на политику.
Тема номера — «Границы возможностей». Издание отмечает, что приглашение Обамы станет первым случаем, когда редактором будет действующий глава государства, передает РИА «Новости».
«Так же как Wired, наш 44-й президент является неумолимым оптимистом. Для этого полностью сделанного на заказ номера он хочет сконцентрироваться на будущем — на препятствиях, которые предстоит преодолеть человечеству, чтобы двигаться дальше», — сообщает издание.
Главный редактор Wired Скотт Дадич отметил, что никто кроме Обамы не может лучше всего помочь исследовать тему IT и политики. В издании также заявили, что 13 октября в Белом доме пройдет пресс-конференция, посвященная теме ноябрьского номера и участию в нем Обамы.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.