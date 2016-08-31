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Обаму пригласили стать редактором номера журнала Wired

Руководство американского IT-издания планирует посвятить выпуск в ноябре влиянию компьютерных технологий на политику

Американский IT-журнал Wired пригласил президента США Барака Обаму стать приглашенным редактором номера, который выйдет в ноябре и будет посвящен влиянию электронных технологий на политику.

Тема номера — «Границы возможностей». Издание отмечает, что приглашение Обамы станет первым случаем, когда редактором будет действующий глава государства, передает РИА «Новости».

«Так же как Wired, наш 44-й президент является неумолимым оптимистом. Для этого полностью сделанного на заказ номера он хочет сконцентрироваться на будущем — на препятствиях, которые предстоит преодолеть человечеству, чтобы двигаться дальше», — сообщает издание.

Главный редактор Wired Скотт Дадич отметил, что никто кроме Обамы не может лучше всего помочь исследовать тему IT и политики. В издании также заявили, что 13 октября в Белом доме пройдет пресс-конференция, посвященная теме ноябрьского номера и участию в нем Обамы.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Обаму пригласили стать редактором номера журнала Wired

Руководство американского IT-издания планирует посвятить выпуск в ноябре влиянию компьютерных технологий на политику

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