Чуркин: данные доклада по химоружию в Сирии могли быть сфабрикованы

Ряд данных, содержащихся в докладе миссии ООН и ОЗХО по расследованию применения химоружия в Сирии, могли быть сфабрикованы террористами, заявил постоянный представитель РФ Виталий Чуркин.

В частности, постпред заявил, что некоторые сведения из доклада вызывают большие сомнения, и могли быть сфабрикованы противниками Дамаска, передает РИА «Новости».

«Они вполне могли быть сфабрикованы оппозиционными Дамаску силами и террористическими структурами, возможно, не без помощи извне», — заявил Чуркин.

Встреча СБ ООН по обсуждению доклада ООН и ОЗХО проходит в закрытом режиме.

Как писали «Известия», постпред РФ при ООН Виталий Чуркин ранее прокомментировал доклад СМР по химоружию в Сирии. В частности, он назвал содержащуюся в докладе информацию недостаточным основанием для санкций против Дамаска. По его словам, в докладе не содержится конкретных имен.

Посол Сирии Башар Джаафари, в свою очередь, заявил, что свидетельства в докладе по химоружию в Сирии основаны на показаниях лиц, связанных с террористами.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в Москве подробно изучат доклад по химоружию в Сирии. Однако она не была удивлена сообщениями о том, что этот вид оружия применялся в САР.

Ранее Россия неоднократно сообщала о фактах применения террористами химического оружия в Сирии и Ираке. 16 августа в жилых районах сирийского города Алеппо боевики ИГИЛ применили химическое оружие. В результате инцидента пострадало не менее 20 человек.

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