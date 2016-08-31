Чуркин: данные доклада по химоружию в Сирии могли быть сфабрикованы

Постпред России не исключил, что к исследованию ООН и ОЗХО приложили руку террористы
Ряд данных, содержащихся в докладе миссии ООН и ОЗХО по расследованию применения химоружия в Сирии, могли быть сфабрикованы террористами, заявил постоянный представитель РФ Виталий Чуркин.
В частности, постпред заявил, что некоторые сведения из доклада вызывают большие сомнения, и могли быть сфабрикованы противниками Дамаска, передает РИА «Новости».
«Они вполне могли быть сфабрикованы оппозиционными Дамаску силами и террористическими структурами, возможно, не без помощи извне», — заявил Чуркин.
Встреча СБ ООН по обсуждению доклада ООН и ОЗХО проходит в закрытом режиме.
Как писали «Известия», постпред РФ при ООН Виталий Чуркин ранее прокомментировал доклад СМР по химоружию в Сирии. В частности, он назвал содержащуюся в докладе информацию недостаточным основанием для санкций против Дамаска. По его словам, в докладе не содержится конкретных имен.
Посол Сирии Башар Джаафари, в свою очередь, заявил, что свидетельства в докладе по химоружию в Сирии основаны на показаниях лиц, связанных с террористами.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в Москве подробно изучат доклад по химоружию в Сирии. Однако она не была удивлена сообщениями о том, что этот вид оружия применялся в САР.
Ранее Россия неоднократно сообщала о фактах применения террористами химического оружия в Сирии и Ираке. 16 августа в жилых районах сирийского города Алеппо боевики ИГИЛ применили химическое оружие. В результате инцидента пострадало не менее 20 человек.
Читайте также:
У США нет данных о применении химоружия боевиками в сирийском Алеппо
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.