Россия создаст в СНГ правозащитную организацию

Ответственный секретарь СПЧ РФ, председатель координационного совета «Союза добровольцев России» Яна Лантратова рассказала «Известиям» о предложении создать Евразийскую правозащитную группу (ЕАПГ), полномочия которой будут распространены на всю территорию евразийского пространства. Инициативу уже поддержали на постсоветском пространстве.

Эта группа объединит правозащитников и общественные организации, которые уже ведут продуктивную работу в данной области. Организация станет аналогом международных правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International, правда, как сообщают организаторы, она будет менее политически ангажированной.

Инициаторы письма, которое будет направлено во все правозащитные организации, действующие на территории ЕАЭС, также планируют получить аккредитацию на деятельность при исполнительном комитете СНГ, а также — при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС).

В исполнительном комитете СНГ «Известиям» сообщили о готовности рассмотреть подобное предложение.

Правозащитники из стран постсоветского пространства уже сообщили о своем желании вступить в организацию в случае ее утверждения.

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Россия создаст аналог Human Rights Watch в странах СНГ