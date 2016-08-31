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Среда,
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Россия договорится с Бахрейном о поставках авиационной техники

Соглашение будет подписано «Вертолетами России» на «Армии-2016»

Делегация Бахрейна во главе с министром обороны страны генерал-майором Юсуфом ибн Ахмедом ибн Хусейном аль-Джалахма намерена заключить рамочное соглашение о сотрудничестве с холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Документ подпишут в рамках выставки-форума «Армия-2016».

Как сообщил «Известиям» источник в военно-промышленном комплексе, соглашение не предусматривает немедленного начала каких-либо поставок, но подтверждает интерес двух стран к развитию военно-технического и военного сотрудничества.

Нынешний визит делегации страны на «Армию-2016» должен закрепить этот интерес и, как надеются в холдинге, привести к последующим подписаниям полноценных контрактов.

В настоящий момент именно региональные сервисные центры считаются главным направлением развития бизнес-концепции «Вертолетов России». Это положение записано в новой стратегии развития холдинга. В документе отмечается снижение мирового спроса на готовую продукцию и предполагается компенсировать финансовые потери развитием послепродажного обслуживания ранее поставленной техники.

По данным источника «Известий», в регионе в настоящий момент эксплуатируется 500 гражданских и военных вертолетов российского производства. Стратегия холдинга предусматривает комплексный подход к осуществлению подобных услуг. Это может быть как непосредственно ремонт техники, так и ее модернизация.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бахрейн и «Вертолеты России» подпишут соглашение

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Россия договорится с Бахрейном о поставках авиационной техники

Соглашение будет подписано «Вертолетами России» на «Армии-2016»

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