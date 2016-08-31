Единая интегрированная систему ПВО испытана в России

Тесты прошли в рамках стартовавшей 25 августа внезапной проверки ВС РФ
В ходе начавшейся 25 августа внезапной проверки вооруженных сил российские Воздушно-космические силы впервые протестировали работу единой интегрированной системы противовоздушной обороны (ЕИС ПВО). Система позволила в режиме реального времени отразить условную массированную атаку условного противника, соединив при этом в единую сеть взаимодействия всех участников процесса, начиная от непосредственно выполняющих перехват истребителей и расчетов зенитно-ракетных комплексов и заканчивая Национальным центром управления обороной.
Правда, были определенные затруднения, в частности, при передаче информации. Также выявлены незначительные недоработки в программном обеспечении. Но это не критические проблемы, и они будут устранены.
В течение нескольких часов истребители-перехватчики, зенитно-ракетные системы, радиолокационные станции и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) на Кавказе, в Крыму и Центральной России отражали условный массированный налет самолетов, беспилотников и крылатых ракет противника. В это же время в Национальном центре обороны и Главном командовании Воздушно-космических сил не только получали информацию в режиме реального времени обо всем происходящем в воздухе и на земле, но и управляли воздушным боем, проходившим на площади в несколько тысяч километров.
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