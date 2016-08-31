Женщина во Франции сожгла собственный замок XVIII века

Замок XVIII века в коммуне Кастелькюлье на юго-западе Франции сгорел дотла после того, как его владелица собственноручно подожгла старинное строение из-за психического расстройства. Об этом сообщила радиостанция «Europa 1».

Замок ранее был частично превращен в гостиницу и располагался в департаменте Ло и Гаронна. Огонь после поджога бушевал на площади 700 кв метров, передает ТАСС.

Как сообщается, хозяйка подожгла замок из-за психического расстройства, в чем сама призналась жандармам, после чего было принято решение о ее помещении в психиатрическую лечебницу.