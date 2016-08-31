ФБР по просьбе демократов проверит связь хакеров с РФ и Трампом

Группа конгрессменов из Демократической партии США направила в ФБР письмо с просьбой выяснить, были ли связаны атаковавшие партию хакеры с какими-либо представителями РФ и кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

В своем послании высокопоставленные представители партии выразили беспокойство возможным вмешательством извне в президентскую гонку в США. Они также заявили, что имели место якобы «открытые и тайные действия представителей кампании Трампа от имени заинтересованных лиц в РФ», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBC.

«Мы не знаем, стали ли публичные заявления Дональда Трампа или связи представителей его кампании с российскими лицами прямой или косвенной причиной хакерских атак на организации Демократической партии, но есть широко распространенное мнение о том, что США должны принять все возможные меры, чтобы не дать России вмешаться в наш избирательный процесс и привлечь к ответственности по всей строгости закона любого, кто вовлечен в эту схему», — говорится в письме.

Как писали «Известия», 11 августа, Демократическая партия США напрямую обвинила российских хакеров во взломе серверов партии. «Это русские», — заявила журналистам лидер демократической фракции в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Ранее демократы заявили, что последствия взлома серверов оказались более серьезными, чем предполагалось ранее, были похищены данные боле ста почтовых аккаунтов. В этой связи ФБР расширило расследование.

Ранее во вторник американские СМИ сообщили о взломе компьютерных систем регистрации избирателей по крайней мере в двух американских штатах — Аризоне и Иллинойсе. Спецслужбы США ведут расследование и не исключают, что хакеры якобы могут повлиять на результаты президентских выборов в стране

В этой связи пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что очередные обвинения США в адрес Москвы в причастности к кибератакам с целью повлиять на предвыборный процесс в стране голословны и не основаны ни на каких фактах.

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