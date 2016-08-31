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Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

Первую строчку рейтинга вновь заняла бразильянка Жизель Бундхен

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых моделей, первую строчку в котором заняла бразильская фотомодель Жизель Бундхен с доходом в $30,5 млн в год, несмотря на падение своих доходов на $13,5 млн.

Вторую строчку рейтинга заняла другая бразильянка — Адриана Лима с доходом в $10,5 млн. Третье и четвертое места достались 20-летней Кендалл Дженнер и 24-летней Карли Клосс из США, доходы обеих составили $10 млн, передает РИА «Новости».

Российская фотомодель Наталья Водянова расположилась на 11 позиции рейтинга с доходом в $5,5 млн. Отметим, что в 2015 году Водянова занимала пятое место.

Также в рейтинге Forbes значатся: Джиджи Хадид и Роузи Хантингтон-Уайтли (по $9 млн), Кара Делевинь ($8,5 млн), Кэндис Свейнпол и Лю Вэнь (по $7 млн), Миранда Керр ($6 млн).

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

Первую строчку рейтинга вновь заняла бразильянка Жизель Бундхен

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