Обама продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП в США

Режим чрезвычайного положения, действующий в США после терактов 11 сентября 2001 года, продлен на год указом президента страны Барака Обамы.

Сообщается, что документ также будет опубликован в Федеральном реестре, иначе режим ЧП прекратил бы действие автоматически, передает ТАСС.

В июле власти США рассекретили 28 страниц отчета о терактах 11 сентября 2001 года. Документы были рассекречены под давлением родственников жертв атак. В опубликованных страницах отчета сказано о возможной связи между террористами и представителями властей Саудовской Аравии, однако никаких доказательств не приводится.

11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра и Пентагона, жертвами атаки стали 3 тысячи человек.