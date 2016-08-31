Обама продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП в США

Уведомление об этом Обама направил в Конгресс
Режим чрезвычайного положения, действующий в США после терактов 11 сентября 2001 года, продлен на год указом президента страны Барака Обамы.
Сообщается, что документ также будет опубликован в Федеральном реестре, иначе режим ЧП прекратил бы действие автоматически, передает ТАСС.
В июле власти США рассекретили 28 страниц отчета о терактах 11 сентября 2001 года. Документы были рассекречены под давлением родственников жертв атак. В опубликованных страницах отчета сказано о возможной связи между террористами и представителями властей Саудовской Аравии, однако никаких доказательств не приводится.
11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра и Пентагона, жертвами атаки стали 3 тысячи человек.
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