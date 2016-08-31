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Женщина едва не сожгла себя в офисе Палаты представителей США

С тяжелыми ожогами пострадавшую доставили в больницу

Женщина пыталась сжечь себя в офисе члена Палаты представителей США в Чикаго Дэнни Дэвиса, пострадавшую доставили в больницу с ожогами. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция сообщила, что женщина пришла в офис, набрала в рот жидкости для санации рук, облила себя ей и подожгла. Когда охранники пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, женщина стала убегать, сообщает РИА «Новости».

С тяжелыми ожогами пострадавшую доставили в больницу, где она находится в стабильном состоянии.

Дэвис в этот момент отсутствовал в офисе. Позже он заявил, что не знает причину визита женщины, а также мотивов ее поступка.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Женщина едва не сожгла себя в офисе Палаты представителей США

С тяжелыми ожогами пострадавшую доставили в больницу

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