Абэ согласует с Путиным программу его визита в Японию

Поездка президента РФ в Токио может состояться в декабре
Глава японского правительства Синдзо Абэ согласует с президентом РФ Владимиром Путиным программу его визита в Японию, который, предположительно, состоится в декабре 2016 года.
«Я намерен детально согласовать программу визита Путина в Японию», — цитирует слова премьера «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Это заявление о визите Путина Абэ сделал на встрече с политиком Мунэо Сузуки, который в Японии считается экспертом в области отношений с Россией.
Сам премьер Японии скоро вылетает в РФ для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где ожидается его встреча с главой российского государства.
Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщал, что визит Владимира Путина в Японию состоится после приезда японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию.
Отметим, что визит Путина в Японию намечался на осень 2014 года, но был отложен на неопределенный срок из-за осложнения международной обстановки в связи с ситуацией на Украине. Сроки визита пока не согласованы и обсуждаются.
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